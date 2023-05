La Lazio è in Champions! Il -10 alla Juve e il pari della Roma consegnano la qualificazione a Sarri

La Lazio è in Champions League! Con la penalità di 10 punti inflitta alla Juventus e il pari della Roma contro la Salernitana, è arrivato un altro verdetto in Serie A: la Lazio è aritmeticamente qualificata alla Champions League 2023/24. Sarà per i biancocelesti l’ottava partecipazione nel massimo torneo continentale, l’ultimo fu nel 2020/21.

Foto: Instagram Lazio