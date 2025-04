La Lazio dimezza lo svantaggio: è 1-0 all’Olimpico (Castellanos) contro il Bodo/Glimt all’intervallo

Terminato il primo tempo all’Olimpico. La Lazio conduce 1-0 contro il Bodo/Glimt.

Assalto Lazio sin dall’inizio. Al 14′ prima occasione. Pedro mette una splendida palla al centro dell’area, ma non c’è alcun compagno che possa spingerla in rete. Al 21′, Lazio in vantaggio. La sblocca Castellanos. Isaksen crossa, Taty la mette dentro di tacco.

Al 24′, Castellanos prova la conclusione dalla distanza: la palla si perde alta sopra la traversa. Al 36′, Lazzari recupera un buon pallone e prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde non di molto sopra la traversa. Finisce 1-0 per la Lazio all’intervallo, svantaggio dimezzato per i romani.