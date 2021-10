La Lazio convince, a segno Basic e Patric, poi spreca troppo nella ripresa

È appena terminata Lazio-Lokomotiv Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I ragazzi di Maurzio Sarri hanno battuto i russi per 2-0 in virtù dei gol di Basic (13′) e Patric (38′). L’ex Bordeaux, all’esordio da titolare, ha segnato di testa su perfetto suggerimento di Pedro, mentre lo spagnolo è riuscito a spingere la palla in rete col corpo sugli sviluppi di un’azione abbastanza convulsa. Buona la gara dei biancocelesti nel complesso, anche se nel secondo tempo hanno sprecato molte occasioni per arrotondare il punteggio. In ogni caso, è il secondo successo consecutivo per Immobile e compagni dopo il trionfo di domenica nel derby con la Roma. A proposito dell’attaccante campano, costretto ad uscire al 42′, gli ultimi aggiornamenti riferiscono che si è trattata di una sostituzione a scopo precauzionale per un indurimento alla coscia destra.

Foto: Twitter Lazio