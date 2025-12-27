La Lazio contro gli arbitri: “Chiediamo rispetto, continuiamo a registrare errori a nostro sfavore”

27/12/2025 | 20:45:50

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale contro la classe arbitrale dopo la partita con l’Udinese: “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto”.

Foto: sito Lazio