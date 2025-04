La Lazio cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 2-0, decide la doppietta di Saltnes

La Lazio cade in Norvegia: il Bodo/Glimt stende gli uomini di Baroni con la doppietta di Saltnes. Dopo una prima frazione di gioco chiusa a reti inviolate, Baroni prova a cambiare: dentro Dele-Bashiru e Lazzari, fuori Dia e Hysaj. Ma a passare in vantaggio, dopo appena due minuti dalla ripresa, sono i padroni di casa con Saltnes. Azione magistrale dei norvegesi con Blomberg abile a servire in area nello stretto il centrocampista classe 1992 che con un colpo da biliardo batte Mandas. Al 69′ arriva anche il raddoppio e la doppietta personale per Saltnes che sfrutta al meglio l’assist dell’ex Milan, Jens Petter Hauge. Termina così all’Aspmyra Stadium, la Lazio sarà chiamata a fare una grande prova all’Olimpico per ribaltare il doppio vantaggio dei norvegesi.

Foto: Instagram Bodo/Glimt