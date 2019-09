La Lazio cade a Cluj: Bastos illude, biancocelesti battuti in rimonta 2-1

Inizia con un ko l’avventura in Europa League della Lazio. A Cluj, la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Bastos al 25′ del primo tempo, ma poi subisce la rimonta degli avversari: i campioni di Romania si impongono alla fine 2-1 grazie ai gol di Deac su rigore (41′) e del francese Billel Omrani al 75′. Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo quella in campionato contro la Spal.

Foto: Twitter ufficiale Lazio