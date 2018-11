La Lazio cade a Cipro: 2-0 dell’Apollon. Biancocelesti qualificati da secondi

La Lazio non riesce a centrare il risultato positivo in terra cipriota contro l’Apollon Limassol che si è imposto con il punteggio di 2-0. Niente da fare per la squadra di Inzaghi, priva di quasi tutti i titolari e castigata da una rovesciata di Faupala nel primo tempo, e dal raddoppio di Markovic nella ripresa. Risultato ininfluente ai fini della qualificazione ai sedicesimi di finale, già acquisita dalla Lazio che vede però sfumare la possibilità di accedere al turno successivo da capolista.

Foto: Twitter ufficiale Lazio