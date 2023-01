La Lazio brilla, Milan in grande difficoltà: 2-0 all’intervallo. A segno Milinkovic-Savic e Zaccagni

Si chiude con il doppio vantaggio della Lazio sul Milan la prima frazione di gioco all’Olimpico. Pronti, via ed è subito vantaggio biancoceleste: azione in velocità dei biancocelesti, Zaccagni serve Milinkovic–Savic che dal centro dell’area di rigore realizza il suo quarto gol in campionato. La serata dei rossoneri è complicata, e al 23′ Stefano Pioli deve rinunciare anche a Tomori a causa di un problema alla coscia sinistra. La squadra di Maurizio Sarri continua a macinare calcio e al 38′ arriva anche il raddoppio firmato Zaccagni, bravo a fiondarsi sulla palla dopo il palo colpito da Marusic. Rossoneri opachi, continua il periodo di difficoltà per gli uomini di Pioli chiamati a tutt’altra prestazione nel secondo tempo.

Foto: Instagram Lazio