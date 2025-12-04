La Lazio batte il Milan 1-0 e vola ai quarti di Coppa Italia: decide Zaccagni

04/12/2025 | 23:04:17

La Lazio si prende la rivincita pochi giorni dopo, con il medesimo risultato, 1-0 e batte il Milan, qualificandosi ai quarti di Coppa Italia. Se vogliamo anche stasera con le polemiche, perchè dal gol dei biancocelesti, proteste rossonere per un calcio d’angolo dubbio.

Gara non bella, molto tattica. Ma le chance migliori le ha la Lazio. Maignan si supera su Castellanos nel primo tempo. Nella ripresa, il copione non cambia, gara tattica, la Lazio prova a fare qualcosa di più, il Milan attento prova a ripartire. All’80’ la Lazio guadagna un calcio d’angolo molto contestato dal Milan. dal corner stacca Zaccagni che batte Maignan e la Lazio la sblocca. Due minuti dopo, miracolo di Maignan su Noslin, che evita il 2-0 dei rossoneri.

Il Milan si gioca il tutto per tutto. Assalto finale dei rossoneri. Al 91′, conclusione di Pulisic, Mandas salva la Lazio. Finisce 1-0, la Lazio avanza e pesca il Bologna ai quarti di finale.

Foto: sito Lazio