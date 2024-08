Vittoria per la Lazio in amichevole, nel derby contro il Frosinone al Benito Stirpe. Vittoria firmata Mattia Zaccagni e Matias Vecino. Gara non bella, nervosismo nel primo tempo, dove si sono viste pochissime occasioni e più di qualche battibecco. Buone indicazioni per Baroni, anche per qualche giovane lanciato in campo.

Foto: Instagram Zaccagni