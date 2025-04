La Lazio abbraccia l’arbitro aggredito in Sicilia: “Forza Diego, torna presto in campo”

Dopo l’aggressione subita da Diego Alfonzetti, giovane arbitro 19enne, in una partita della categoria Under 17 siciliana tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. Fra i tanti messaggi di vicinanza del mondo del calcio c’è anche quello della Lazio. Nella vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt in Norvegia, andata dei quarti di finale di Europa League, la Lazio infatti si è schierata al fianco del giovane direttore di gara mandandogli un messaggio chiaro tramite i canali social della società: “Ciao Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia in vista della gara di domani. Noi giocatori, lo staff ed il club siamo al tuo fianco. La violenza non deve mai esistere”, ha detto in video il capitano Mattia Zaccagni. “Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo. Sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso questo gesto ignobile che tutta Italia ha visto con sgomento”, gli ha fatto eco il tecnico Marco Baroni. Quindi il pensiero finale affidato al difensore Mario Gila: “Forza Diego, la Lazio ti è vicina, così come tutto il mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico”.

Foto sito AIA