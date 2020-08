La Juventus su Twitter: “Grazie di tutto, mister Sarri”

La Juventus ha comunicato nel pomeriggio l’esonero a Maurizio Sarri. La società bianonera ringrazia il tecnico di Figline Valdarne per il lavoro svolto in questa stagione. Sul proprion profilo Twitter, la Juventus ha anche pubblicato un video per ricordare i momenti migliori del primo ed unico anno vissuto a Torino. Ecco in allegato il video: