La Juventus: “Siamo pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo”

01/01/2026 | 13:30:23

“Ripensando al 2025 attraverso i tuoi occhi e pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo. Buon 2026, famiglia Juventus!”. Così sul proprio account “Instagram”, la Juventus ha voluto augurare buon anno a tutti i sostenitori bianconeri, inserendo a corredo dello stesso una foto dei tifosi bianconeri che si esibiscono in una “sciarpata”. I bianconeri sfideranno il Lecce nella prossima giornata di campionato dopo le tre vittorie consecutive con Bologna, Roma e Pisa.

Foto: facebook Juve