La Juventus si prende il primo round contro il PSV: 2-1 allo Stadium, decide Mbangula

La Juventus vince il primo round contro il PSV: 2-1, decide Mbangula. Poco dopo la mezzora nel playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. Come cinque mesi fa, nella ‘Fase Campionato’, anche in questo sedicesimo di finale McKennie trova la rete contro gli olandesi. Percussione di Gatti, arriva sul fondo, scarica verso il centro ma in area nessun compagno riesce a trovare la zampata vincente. Il Psv allora prova ad allontanare ma lo fa male ed è proprio Gatti a ritornare sul pallone e con un colpo di petto la appoggia per McKennie che calcia potente sotto l’incrocio. Al 56′, però, arriva la risposta degli olandesi con Ivan Perisic. Il croato stoppa bene un pallone in area, se lo sistema, ipnotizza Kelly che è a due passi ma non interviene e poi libera la conclusione sul primo palo. Il rasoterra batte Di Gregorio. Polemiche per un presunto fallo di mano di Lang a inizio azione. I bianconeri tornano avanti all’82’ con Mbangula. Nasce tutto da un recupero palla di Gatti che poi innesca Conceicao. Grande percussione in avanti del portoghese che raggiunge il fondo campo e da lì suggerisce indietro rasoterra trovando Mbangula che è il più veloce ad avventarsi sul pallone e a spedirlo in rete. Juve di nuovo avanti allo Stadium.

Foto: x juventus