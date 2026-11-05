La Juventus si impone sull’AZ: Koopmeiners e Kolo Muani firmano il successo bianconero
05/11/2026 | 22:57:30
La Juventus vince in Europa League contro l’AZ Alkmaar per 2-1. Nel primo tempo i bianconeri si mostrano immediatamente più propositivi, impedendo agli avversari di arrivare con continuità dalle parti della porta. Al 19′ la Juventus trova la rete del vantaggio con Koopmeiners, al primo tiro nello specchio della porta. I bianconeri confermano la propria cinicità al 37′, quando, con il secondo tiro nello specchio, trovano la rete del 2-0 grazie a Kolo Muani.
Nel secondo tempo regna un maggiore equilibrio tra le due squadre, con i padroni di casa alla disperata ricerca delle reti necessarie per pareggiare il match. La Juventus preferisce gestire il vantaggio, controllando la partita senza esporsi ai contropiedi avversari. Verso la fine della partita, all’88’, i padroni di casa riescono a bucare le difese bianconere e a dimezzare lo svantaggio con la rete di Meerdink. Al 91′ sempre Meerdink segna la rete del pareggio poi annullata per posizione di fuorigioco, il match termina quindi con la vittoria della Juve.
Foto: X Juve