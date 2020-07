La Juventus sbatte sul Sassuolo, il Lecce travolto dalla Fiorentina. Vince la Roma, solo un pari per la Lazio

Sono appena terminate le gare delle 21:45 valide per la trentatreesima giornata di serie A. Spettacolo tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri che nel primo tempo vanno prima in vantaggio con Danilo e Higuain e poi si fanno rimontare dai neroverdi che la riaprono con Djuricic e Berardi. La squadra di De Zerbi passa addirittura in vantaggio con Caputo, ma la Juventus si salva sul 3-3 grazie ad Alex Sandro. Brutta sconfitta casalinga per il Lecce che viene travolto in casa per 1-3 dalla Fiorentina, per i viola sono andati in gol Chiesa, Ghezzal e Cutrone. La Roma batte il Verona all’Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Veretout e Dzeko. La Lazio infine, pareggia 0-0 in casa dell’Udinese

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

Ore 19:30 Bologna-Napoli 1-1 (Barrow – Manolas)

Ore 19:30 Milan-Parma 3-1 (Kessie, Romagnoli, Calhanoglu – Kurtic)

Ore 19:30 Sampdoria-Cagliari 3-0 (Gabbiadini – Bonazzoli, Bonazzoli)

ore 21:45 Lecce-Fiorentina 1-3 (Skakhov – Chiesa, Ghezzal, Cutrone)

ore 21:45 Roma-Verona 2-1 (Veretout, Dzeko – Pessina)

ore 21:45 Sassuolo-Juventus 3-3 (Djuricic, Berardi, Caputo – Danilo, Higuain, Alex Sandro)

ore 21:45 Udinese-Lazio 0-0

CLASSIFICA: Juventus 77; Atalanta 70; Lazio 69; Inter 68*; Roma 57; Napoli 53; Milan 53; Sassuolo 47; Verona 44; Bologna 43; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Udinese 36; Torino 34*; Genoa 30; Lecce 29*; Brescia 21; Spal 19*;

* Una partita in meno

FOTO: Twitter Ufficiale Sassuolo