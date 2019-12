La Juventus sbarca negli eSports: presentato il team bianconero

Il mondo del calcio virtuale ha ormai contagiato la vita di tutti i giorni. Dai ragazzini, agli adulti. E adesso anche la Juventus ha deciso di entrare a far parte di questa realtà. Come annunciato sui propri profili social, i bianconeri entrano negli eSports, gli sport elettronici a livello professionistico e competitivo. Il Team Juventus, questo sarà il suo nome, avrà in squadra tre giocatori del videogame PES professionistici che prenderà parte alla prossima competizione eFootball.Pro.

Foto: Twitter Juventus