La Juventus ritrova Douglas Costa: può essere l’arma in più di Allegri

La Juventus si preparano in vista della ‘battaglia’ di domani contro l’Atletico Madrid. I bianconeri sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura al quale non hanno preso parte De Sciglio e Barzagli. Massimiliano Allegri può però sorridere perché si è regolarmente allenato con il resto del gruppo Douglas Costa. Il brasiliano già nei giorni scorsi si era aggregato al resto della squadra e per la Juventus rappresenta un’arma in più da poter usare nella gara di domani.

Foto: Twitter ufficiale Juventus