Oggi Gianluca Vialli avrebbe compiuto 60 anni. Per questa ricorrenza, la Juventus ha diffuso un messaggio sui propri social per ricordarne la memoria.

“Giocare nella Juventus è un onore e un onere: senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un pò più in alto. -Gianluca Vialli”.

Foto: twitter Juventus