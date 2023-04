La Juventus prepara le carte per il nuovo processo sportivo riguardante la difesa sulle manovre stipendi

I legali della Juventus preparano la difesa dopo l’avviso di chiusura delle indagini, secondo “La Gazzetta dello Sport”, sulla prima causa che riguarda la riduzione di 4 mensilità, 3 delle quali recuperate l’anno successivo, viene fatto sapere che la Juventus non ha mai nascosto il voler pagare in un secondo momento.

Sull’indagine legata al 2020/2021, la squadra bianconera sostiene che le carte private fossero semplici promemoria di conteggio per fissare con ogni calciatore la cifra da corrispondere in futuro, tanto che non tutte portano le firme di società e interessato. Per la Juventus non avrebbero dunque valore legale, ma il fatto di averle trovate in posti insoliti ha alimentato i dubbi di tutti.

Foto: Twitter Juventus