La Juventus incontra l’agente del Dibu Martinez. La situazione

08/07/2026 | 12:58:55

La Juventus si muove sul mercato. Il primo nome per la porta del club bianconero è quello del Dibu Martinez. In mattinata, dopo l’incontro con l’Udinese per la situazione Solet, la dirigenza bianconera ha incontrato l’entourage del portiere argentino Vlado Lemic. Come documentato in esclusiva da Sportitalia, l’agente dell’estremo difensore dell’Aston Villa ha incontrato l’Ad bianconero Carnevali e il neo Chief Football Officer Massara per valutare la fattibilità dell’operazione.