La Juventus esalta Boga sui social: “Je-Re-Mie”

13/04/2026 | 14:00:41

Prosegue il grande impatto di Boga con la Juventus. La Juventus non perde occasione di elogiare Jeremie: l’attaccante franco-ivoriano classe 1997, arrivato a Torino a gennaio dal Nizza in prestito con diritto di riscatto, ha deciso lo scontro diretto di sabato scorso a Bergamo contro l’Atalanta, regalando ai bianconeri il quarto posto in classifica. Su X, il club bianconero ha postato una foto dell’ex Sassuolo e Atalanta: “JE-RE-MIE-BO-GA”.

foto x juventus