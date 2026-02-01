La Juventus dilaga a Parma: 4-1 firmato da Bremer (doppietta), McKennie e David

01/02/2026 | 22:42:17

La Juve non si ferma e dilaga anche a Parma, imponendosi 4-1 con doppietta di Bremer, McKennie e David, a Cuesta non basta l’autogol di Cambiaso. Nel finale annullato per fuorigioco il 5-1 di Openda La Juventus di Spalletti aveva chiuso avanti 2-0 il primo tempo in casa del Parma. La Juventus conferma l’ottimo periodo di forma e nel primo tempo al Tardini prima sfiora l’1-0 con un palo di Conceicao dopo 5′, poi va in vantaggio con un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi un miracolo di Di Gregorio su una conclusione mancina di Valeri evita il pareggio dei padroni di casa. La Juve torna a spingere e dopo una grande azione corale trova il raddoppio con McKennie. Altro squillo del Parma con Oristanio che sfrutta un errore di Locatelli e calcia in porta, Di Gregorio si fa trovare pronto. Nella ripresa il Parma rientra subito in partita con un autogol di Cambiaso, ma la gioia emiliana dura poco. Poi Bremer mette a segno la doppietta, al 63′ i bianconeri calano anche il poker. Il solito Conceicao crea un’azione pericolosa e impegna Corvi con una conclusione non veloce ma precisa, sul tap-in si avventa David che appoggia in rete. In pieno recupero va a segno anche Openda per il 5-1 finale, ma viene annullato.

