La Juventus celebra Gianluca Vialli nel giorno del suo compleanno: “Il suo spirito non ci ha mai lasciati”

09/07/2025 | 11:27:10

Nel giorno in cui Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni, la Juventus ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e ammirazione. Sul sito ufficiale del club, il ricordo dell’ex capitano bianconero si trasforma in un tributo sentito alla sua figura, dentro e fuori dal campo. “Capitano, campione, uomo di straordinaria eleganza dentro e fuori dal campo: Gianluca ha lasciato un segno profondo nella storia bianconera e nel cuore di tutti i tifosi”, scrive la società. “Il suo sorriso resta impresso nella memoria di chi lo ha conosciuto; la sua leadership è ancora oggi un punto di riferimento; il suo spirito, semplicemente, non ci ha mai lasciati.” Il club ricorda anche il suo impatto tecnico e umano, sottolineando come Vialli sia riuscito a scrivere pagine importanti della storia juventina in pochi anni: “Per scrivere la storia, a volte, non serve poi tanto tempo. Servono piuttosto classe, carisma e volontà d’acciaio. Ciò che Gianluca Vialli ha sempre avuto.” Per onorarne la memoria, la Juventus e Adidas, con il supporto della Fondazione Vialli e Mauro, hanno presentato una collezione esclusiva ispirata alla sua figura: “Un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca. Un modo per tenere viva la sua eredità, con lo stile che lo ha sempre contraddistinto.” Anche Giorgio Chiellini, ha voluto unirsi al ricordo, definendo Vialli “una fonte d’ispirazione”, non solo per il calciatore, ma per l’uomo che è stato.

Foto: twitter juventus