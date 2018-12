La Juventus cala il tris. Bentancur, Chiellini e Ronaldo stendono la Fiorentina al Franchi

La Juventus passa anche sul campo della rivale Fiorentina. L’armata di Allegri manda ko anche la squadra viola. Altissimo ritmo nella prima frazione di gioco, un primo tempo in cui i bianconeri sono riuscito a passare in vantaggio grazie al gol al 31′ di Bentancur che dal limite dell’area calcia un preciso diagonale che non lascia scampo a Lafont. Il raddoppio che chiude il match arriva nel secondo tempo con Chiellini, che su un calcio d’angolo gira a rete un pallone che si era impennato. Al 78′ arriva la ciliegina sulla coda: cross di Mandzukic e tocco con la mano di Edimilson. Calcio di rigore e 0-3 siglato da Cristiano Ronaldo. Con questa vittoria i bianconeri salgono a quota 40 punti, mentre la Fiorentina resta ferma a 18.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-3

Marcatori: 31′ Bentancur, 69′ Chiellini, 79′ Ronaldo (rig.)

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi (dal 65′ Pjaca); Gerson (dal 80′ Thereau), Simeone, Chiesa. A disposizione: Dragowski, Norgaard, Laurini, Ceccherini, Hancko, Dabo, Sottil, Eysseric, Mirallas, Vlahovic. All. Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo (dal 80′ Bernardeschi). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Benatia, Pjanic, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Rugani, Spinazzola. All. Allegri

Ammoniti: Mandzukic (J) al 11′, Fernandes (F) al 44′, Bentancur (J) al 50′, Vitor Hugo (F) al 51′, Milenkovic (F) al 64′, Pezzella (F) al 72′, Ronaldo (J) al 79′

CLASSIFICA: Juventus 40; Napoli 29; Inter 28; Lazio 23; Milan 22; Parma 20; Roma, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina 18; Torino 17; Sampdoria 16; Genoa 15; Cagliari, Spal 14; Empoli 13; Udinese 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo* 1.

* -3 di penalizzazione

Foto: juventus.com