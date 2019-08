La Juventus A batte 3-1 la formazione B: doppietta di Dybala, autogol di Demiral

Finisce 3-1 la classica amichevole pre-campionato di Villar Perosa tra le formazioni A e B della Juventus. Senza Ronaldo e De Ligt e con un Sarri debilitato dall’influenza, gli uomini in maglia bianconera passano avanti già al 13′ grazie a un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala, che lo aveva anche guadagnato. I vari Khedira, Higuain e Douglas Costa cercano il raddoppio, ma al 38′ arriva in realtà il pari della formazione B: cross dalla destra di Bandeira e intervento goffo di Demiral, che con il petto infila Szczesny sul primo palo. Poco prima dell’intervallo però è ancora una volta Dybala a segnare la rete del vantaggio grazie a un destro che finisce sotto la traversa della porta protetta da Siano. Nella ripresa arriva la pronosticabile girandola di cambi e dopo cinque minuti di gioco è proprio un subentrato come Cuadrado a firmare il 3-1 definitivo con un colpo di tacco su assistenza di Bernardeschi. La gara si interrompe già due giri d’orologio più tardi, con un’invasione di campo e i giocatori a fare foto con i tifosi. Ironico come il protagonista dell’amichevole in famiglia sia stato proprio Dybala, uomo mercato di questa sessione estiva di calciomercato. Tra chi dall’estero lo chiama e chi da Torino ne valuta la cessione, la Joya parla sul campo e decide il match con una doppietta.

Foto: twitter ufficiale Juventus