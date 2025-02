La Juve vive l’incubo De Sciglio, poi dilaga con Kolo Muani (doppietta), Vlahovic e Conceiçao (4-1)

Non era iniziata nel migliore dei modi la partita per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono andati sotto nel risultato a causa della rete dell’ex Mattia De Sciglio. Nonostante ciò, gli uomini di Thiago Motta hanno continuato a creare occasioni, riuscendo a concretizzare solamente nel secondo tempo. Prima il pareggio, poi il vantaggio ed infine la chiusura, tutto grazie alla doppietta di Kolo Muani e alle firme di Vlahovic e Conceiçao. Il francese ha letteralmente stravolto l’ambiente Juve e regala così tre punti fondamentali alla Vecchia Signora che corre verso la zona Champions League. Ovviamente ci sarà da attendere l’esito del match tra Cagliari e Lazio, in programma per lunedì 3 febbraio alle 20:45, ma i biancocelesti iniziano a sentire il fiato sul collo. Discorso completamemte opposto, invece, per la squadra di D’Aversa che si lascia sfuggire una grande occasione. Lo aveva sottolineato Cacace alla fine del primo tempo: “Non abbiamo ancora fatto nulla, mancano ancora 50 minuti”. Il secondo tempo, infatti, è stato fatale per il club toscano che, oltre ad aver subito la rimonta, è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Youssef Maleh. Adesso D’Aversa e i suoi uomini navigano a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione.

FOTO: X Juventus