La Juve vince in rimonta: è la prima volta che succede in stagione. Non accadeva da aprile 2022 a Cagliari

La Juve ha vinto il Derby della Mole per 4-2 allo Stadium contro il Torino. Una vittoria in rimonta per gli uomini di Allegri, che hanno reagito al vantaggio iniziale dei granata, anzi, al doppio vantaggio, con il Toro bravo ad andare anche sul 2-1.

La Juve non vinceva in rimonta da quasi un anno: da aprile 2022 a Cagliari, quando si impose 2-1 in terra sarda, con de Ligt e Vlahovic che risposero al vantaggio di Joao Pedro.

La scorsa stagione furono 3 le rimonte dei bianconeri, la prima arrivò contro lo Spezia, nel settembre 2021, la prima vttoria di Allegri, appena tornato sulla panchina bianconera, dopo una partenza scioccante, e lì la Juve era sotto addirittura 2-0. Poi arrivò quella clamorosa con la Roma, il 3-4 dell’Olimpico, di gennaio 2022, il giorno in cui si fece male Chiesa.

Tre vittorie in rimonta tutte e tre fuori casa. L’ultima volta che era accaduto allo Stadium era nell’aprile del 2021, un 3-1 in rimonta sul Parma, con con doppietta di Alex Sandro e De Ligt a rispondere al vantaggio iniziale di Brugman.

In questa stagione ancora non era arrivata la vittoria in rimonta: con l’Atalanta recentemente, aveva ribaltato la gara, portandosi sul 2-1, poi i bergamaschi ripassarono avanti sul 3-2 per poi finire sul 3-3 finale.

In realtà, un’occasione in cui la Juve aveva (quasi) vinto in rimonta c’è stata: ed era il famoso Juve-Salernitana, con i granata avanti 2-0 allo Stadium, poi arrivò la reazione bianconera il 2-2 e anche il 3-2 di Milik al 96′, annullato poi per presunto fuorigioco di Bonucci e con tutta la polemica che derivò sulla posizione di Candreva non vista.

Ma la gara è terminata 2-2, quindi, l’ultima vittoria in rimonta dei bianconeri era quella con il Cagliari dell’aprile scorso.

Foto: Instagram Juve