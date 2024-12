La Juve vince a Monza con McKennie e Nico Gonzalez (2-1). E aggancia il quinto posto

La Juventus vince a Monza e aggancia il quinto posto: 2-1. I bianconeri la sbloccano al 14′ con Weston McKennie. Koopmeiners batte il calcio d’angolo da destra, lo statunitense è totalmente solo all’interno dell’area piccola e con il destro impatta la sfera, depositandola alle spalle di Turati per l’1-0 dei bianconeri sui brianzoli. La risposta dei brianzoli, però, non tarda ad arrivare. Il Monza non ci sta, reagisce e a sorpresa trova anche il pareggio al 22′ grazie al gol di Samuele Birindelli. Carboni scappa sulla corsia di sinistra, mette un cross perfetto sul secondo palo per l’esterno opposto, che arriva in corsa e con il sinistro trova una traiettoria imprendibile per Di Gregorio. La Juve torna avanti al 39′ con un’azione molto rocambolesca con Nico Gonzalez. Cross da destra da parte di Savona per McKennie, che irrompe e rimette la palla in mezzo da sinistra, poi un rimpallo permette a Locatelli di proteggere la sfera e l’argentino da pochi passi è il più lesto di tutti a mettere alle spalle di Turati. Termina così 2-1 all’U-Power Stadium, la Juventus vince a Monza e aggancia la Fiorentina – con due partite in meno – al quinto posto a quota 31 punti.

Foto: Instagram Juventus