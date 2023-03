La Juve è in partenza per la Germania, intanto si sta completando la rifinitura alla Continassa. Federico Chiesa è in gruppo, Angel Di Maria ha svolto lavoro in palestra, presto la decisione di Allegri relativa alla lista dei convocati in vista della sfida di domani sera a Friburgo. Nessun problema per Bremer, mentre Bonucci non ha partecipato alla seduta.

Foto: Instagram Allegri