La Juve U23 vince la Coppa Italia Serie C: Ternana battuta 2-1 in finale. Le immagini della festa

La Juve Under 23 si aggiudica la Coppa Italia di Serie C. Nella finalissima di Cesena, la squadra bianconera ha battuto la Ternana 2-1: umbri in vantaggio al 5′ con Mammarella poi la rimonta degli uomini di Pecchia grazie alle reti di Brunori al 11′ e e Rafia al 45′. In seguito alla vittoria in coppa (per la formazione dell’Under 23 bianconera si tratta del primo trofeo nella sua storia), la Juve salterà i primi due turni di playoff e passeranno direttamente alla fase nazionale. Di seguito le immagini della festa bianconera:

Un momento storico…. Capitan Alcibiade alza la coppa!! 🏆🇮🇹#Under23 pic.twitter.com/Mrzs7fl44e — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 27, 2020

FT | LA COPPA È NOSTRA!!!!!!! L'avete voluta, sudata, ottenuta e avete fatto la storia!! GRANDISSIMI RAGAZZI 😍💪#TernanaJuve [1-2] #Under23

Coppa Italia #LegaPro pic.twitter.com/z2OdUoWWcP — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 27, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juventus Youth