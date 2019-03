La Juve suona la carica in vista dell’Atletico: “Mai arrendersi, mai”. Il video

La Juve si prepara all’attesissima sfida di Champions contro l’Atletico Madrid, in programma martedì all’Allianz Stadium. Il club bianconero, per suonare la carica, ha diffuso attraverso tutti i suoi canali social un video motivazionale: è girato tra le strade di Torino e arriva fino all’Allianz Stadium. “Never give up, never”, “mai arrendersi, mai” la frase ricorrente. Di seguito il video.

Foto: Twitter ufficiale Juve