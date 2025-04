La Juve Stabia vince il derby, Salernitana battuta 1-0. Breda sempre più a rischio

La Juve Stabia vince il derby campano contro la Salernitana. Le vespe si impongono 1-0 con un gol di Fortini al 53′. Gara palpitante, anche molto nervosa, chiusa in 10 contro 10. Per i granata Njoh espulso, nella ripresa rosso diretto anche per Louati. Un successo pesantissimo per la Juve Stabia che sale a 49 punti, al quinto posto. La Salernitana invece è in crisi profonda, penultimo posto, con 30 punti. Il tecnico Breda è sempre più a rischio. L’allenatore era già stato in bilico la scorsa settimana, ora è sempre più a rischio sulla panchina granata.

Foto: Instagram Salernitana