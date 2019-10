La Juve soffre e piega il Bologna 2-1. Super Buffon e polemiche nel finale

La Juventus continua a vincere e stavolta lo fa soffrendo non poco contro un ottimo Bologna di Sinisa Mihajlovic, nuovamente in panchina, per 2-1. Apre le marcature Cristiano Ronaldo al 19′ con un tiro potente sul primo palo, al minuto 26 rispondono gli ospiti con un gran gol di Danilo, l’ex Udinese controlla in area sugli sviluppi di un corner e scaraventa sotto la traversa con veemenza. Nella ripresa la Juve alza il ritmo e si riporta in vantaggio con Pjanic, bravo a sfruttare una carambola in area rossoblu. Nel finale il Bologna non molla e su un cross di Skov Olsen dalla destra, come contro l’Inter, De Ligt entra in maniera goffa e colpisce il pallone prima col piede e poi col braccio: per il VAR non è calcio di rigore e Irrati lascia proseguire. Al 93′ Orsolini pennella al centro dalla trequarti una punizione, il neo entrato Santander stacca di testa e colpisce la traversa, sulla ribattuta ancora il Ropero tenta la rovesciata e un super Buffon devia in corner. Finisce così e le polemiche non mancano. Maurizio Sarri sale a quota 22 e ora può pensare alla Champions, i Felsinei restano in dodicesima posizione con 9 punti.

Sabato 19 ottobre

15:00 Lazio-Atalanta 3-3 (Immobile 2, Correa – Muriel 2, Gomez)

18:00 Napoli-Verona 2-0 (Milik 2)

20:45 Juventus-Bologna 2-1 (Ronaldo, Pjanic – Danilo)

Domenica 20 ottobre

12:30 Sassuolo-Inter

15:00 Cagliari-Spal

15:00 Sampdoria-Roma

15:00 Udinese-Torino

18:00 Parma-Genoa

20:45 Milan-Lecce

Lunedì 21 ottobre

20:45 Brescia-Fiorentina

CLASSIFICA: Juventus 22; Inter 18; Atalanta 17; Napoli 16; Roma, Lazio 12; Cagliari, Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

Foto: Juventus Twitter