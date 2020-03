Paulo Dybala non è positivo al Coronavirus. Lo precisa la Juventus ai microfoni dell’Ansa, smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.

Foto: Twitter ufficiale Juventus