La Juve si scatena nella ripresa: Woltemade-Koop-Cabal-Kolo Muani, Venezia sepolto (4-0)

22/11/2026 | 14:21:07

Primo tempo bloccato tra Juventus e Venezia, con i bianconeri che faticano a trovare spazi contro una squadra compatta. L’occasione più pericolosa arriva con Zhegrova, che prova a rompere l’equilibrio senza riuscire a sbloccare il risultato. Si va al riposo sullo 0-0, ma nella ripresa la Juventus cambia marcia e dilaga. Al 53′ Woltemade firma il vantaggio, sei minuti dopo Koopmeiners trova il raddoppio. Al 65′ Cabal cala il tris con un colpo di testa, mentre al 71′ Kolo Muani chiude definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore. Quattro gol in meno di venti minuti per i bianconeri, che si prendono una vittoria netta dopo un primo tempo più complicato.

Foto: x Juventus