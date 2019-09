La Juve si riprende temporaneamente la vetta: Pjanic e Ronaldo bucano un super Berisha e stendono la Spal

Nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A, la Juventus stende 2-0 la Spal grazie alle reti di Pjanic e Ronaldo. Strenua la resistenza dei ferraresi, con il portiere Berisha in grandissimo spolvero e autore di diversi miracoli. Dopo aver fermato Ramsey, Khedira e non solo, però, l’albanese deve arrendersi al tiro dalla distanza di Pjanic poco prima dell’intervallo e poi a quello nella ripresa del cinque volte Pallone d’Oro. La Juventus si riprende così la vetta della classifica in attesa della sfida dell’Inter, che alle 18 affronterà la Sampdoria.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter

20:45 Sassuolo-Atalanta

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia

15:00 Lazio-Genoa

15:00 Lecce-Roma

15:00 Udinese-Bologna

18:00 Cagliari-Verona

20:45 Milan-Fiorentina

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Juventus 16; Inter 15; Atalanta 10; Napoli, Cagliari, Torino 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.

Foto: twitter Juventus