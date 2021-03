La Juve si rilancia: tris allo Spezia con Morata, Chiesa e Ronaldo

All’Allianz Stadium si gioca la prima gara del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A: la Juventus ospita lo Spezia.

E’ dei liguri la prima chance con Marchizza che calcia a lato al 7′, per i bianconeri Chiesa va in gol ma è offside, un altro spunto dell’ex Viola arriva al quarto d’ora, ma il pallone esce.

Frabotta, schierato all’ultimo da Pirlo per il ko di De Ligt, viene ammonito al 10′, era diffidato e salterà la prossima gara.

La Juve cresce nel finale di primo tempo con un buon Kulusevski, poi Cristiano Ronaldo colpisce il palo al 42′ con un bel destro dopo una serie di finte.

Al 61′ entrano Morata e Bernardeschi e al primo pallone toccato la sblocca proprio lo spagnolo, dopo un lungo consulto al Var l’arbitro Sacchi convalida, l’assist è di Bernardeschi.

Al 71′ Chiesa raddoppia, l‘ex Fiorentina, dopo essersi visto respingere un destro a botta sicura ribadisce in rete il pallone cadendo.

Al 77’ Ronaldo vuole lasciare anche la sua firma sul match ma il suo tentativo su calcio di punizione viene parato dall’estremo difensore spezzino, ci riuscirà all’89’ con un sinistro ad incrociare che non lascia scampo a Provedel.

All’ultimo dei quattro minuti di recupero Demiral stende Gyasi e dopo il controllo al Var per Sacchi è rigore: Szczesny para la conclusione a Galabinov e finisce 3-0 per i bianconeri.

Foto: Twitter Juventus