La Juve si ferma: Aramu risponde a Morata, 1-1 a Venezia

La Juve si ferma di nuovo. Dopo le vittorie con Salernitana e Genoa, i bianconeri frenano a Venezia, che riesce a strappare un importante 1-1 al “Penzo”.

La Juve perde Dybala al 12′, per un problema al ginocchio, entra Kaio Jorge al posto dell’argentino. Bianconeri in vantaggio al 32′ con Morata, abile a piazzare una zampata su un bel cross di Pellegrini. Juve che sfiora il 2-0 con Cuadrado al tramonto del primo tempo.

Nella ripresa, il Venezia pareggia al 55′ con un grande sinistro di Aramu, abile a battere Szczęsny. Juve che recrimina per un doppio giallo non dato ad Aramu, poi sostituito. Nel finale con confusione, i bianconeri provano l’assalto finale ma non riescono a trovare la rete del successo.

Finisce 1-1, la Juve all’ennesima prova del 9, frena ancora. Il Venezia riscatta il ko nel derby col Verona.

Foto: Facebook Venezia