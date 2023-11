La Juve sbanca Firenze 1-0: decide il primo gol di Miretti. Bianconeri a -2 dall’Inter

La Juventus vince 1-0 a Firenze. Decide un guizzo di Miretti al 10′, al suo primo gol in Serie A. Juve che ha costruito poco, capitalizzando al massimo un errore difensivo dei viola. Fiorentina che poi ha fatto la partita. Diventa protagonista Szczęsny, autore di un paio di parate importanti, su Nico Gonzalez e nel finale di tempo su una grande punizione di Biraghi. Fiorentina vicina al gol anche con Ranieri, nel recupero del primo tempo. Juve avanti al 45′ sulla Fiorentina.

Nella ripresa, non cambia il copione. La Fiorentina carica a testa bassa, la Juve si arrocca indietro e prova a ripartire in contropiede per fare male alla compagine viola. Ci provano Parisi, Nzola, da fuori, ma non danno esito le loro conclusioni. Allegri inserisce anche Vlahovic e Milik, ma i bianconeri non salgono, provamdo a difendere il vantaggio minimo.

Nonostante i 25 tiri, contro i 3, la Fiorentina non sfonda il muro della Juve, che si porta a casa 3 punti pesantissimi da Firenze. Si tratta della quarta vittoria di fila della Juventus, che sale al secondo posto solitario, a -2 dall’Inter. Sesta partita senza prendere col per i bianconeri. Per la Fiorentina, terza sconfitta consecutiva.

Foto: Instagram Juve