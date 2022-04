La Juve rimonta a Cagliari con Vlahovic su assist di Dybala: 2-1

Parlando in conferenza alla vigilia della partita contro il Cagliari, Massimiliano Allegri aveva detto di aspettarsi una partita sporca in cui l’unica cosa che sarebbe contata era portare a casa i tre punti. Mai previsione fu più azzeccata, perché la formazione bianconera ha dovuto faticare per avere la meglio dei sardi di Walter Mazzarri, che hanno messo in difficoltà la Vecchia Signora passando anche in vantaggio dopo dieci minuti, con Joao Pedro bravo a capitalizzare un’azione nata da un pallone recuperato a centrocampo da Razvan Marin.

Dopo lo spavento iniziare la formazione bianconera ha alzato i giri del motore, vedendosi prima annullata una rete a causa di un fallo di mani di Adrien Rabiot e trovando poi il pareggio grazie a Matthijs de Ligt, bravo a sfruttare di testa un assist di uno splendido Juan Cuadrado.

Ad inizio ripresa la Juventus si è vista negare un’altra marcatura, a seguito della posizione irregolare di Giorgio Chiellini che aveva ribattuto in rete su un tiro di Paulo Dybala: da lì i ritmi si sono abbassati, con la formazione di Massimiliano Allegri che ha mantenuto il possesso faticando nel sfondare il muro del Cagliari. A rompere l’equilibrio è stato Dusan Vlahovic, che ha sfruttato un pallone splendidamente servito dallo stesso Dybala, regalando ai bianconeri tre punti preziosissimi per la lotta Champions.

Foto: Twitter Juventus