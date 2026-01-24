La Juve ricorda Gianni Agnelli: “23 anni senza l’Avvocato”

24/01/2026 | 10:16:10

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha voluto ricordare Gianni Agnelli a 23 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio del 2003. L’avvocato si spense a causa di un cancro. “E’ stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo – si legge sul sito del club – un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento”. La società ha voluto ricordarlo anche con una sua celebre frase: “La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro”.

Oggi ricordiamo l’Avvocato Gianni Agnelli, a 23 anni dalla sua scomparsa ✍ https://t.co/TTjl4SR5Mt pic.twitter.com/VlIaXBfmVF — JuventusFC (@juventusfc) January 24, 2026

Foto: X Juventus