La Juve ribalta il Celta con Woltemade e Kolo Muani (92’). Atalanta facile contro il Pafos: 3-1 (Elmas, rigore Raspadori e Scamacca)

15/10/2026 | 22:56:24

Sono terminate le sfide tra Celta Vigo e Juventus, in Europa League, e Atalanta e Pafos, in Conference League.

La Juventus vince in rimonta 2-1 in Europa League contro il Celta Vigo. La partita inizia subito male per i bianconeri, che vanno in svantaggio al 18′ con la rete di Alvarez. Nonostante il gol subito, la Juve non riesce a reagire e a trovare la rete del pareggio. Il primo tempo si conclude quindi con i padroni di casa in vantaggio.

Nella ripresa si risveglia la Juve, che inizia a prendere in mano il gioco e a mettere in difficoltà gli avversari. La ritrovata fiducia dei bianconeri viene premiata al 59′ con il gol di Woltemade, che riporta il risultato in parità. La Juventus continua a dominare il gioco e viene premiata nel finale: al 90’+2′ trova il tanto agognato gol del vantaggio, completando la rimonta con la rete di Kolo Muani.

L’Atalanta vince 3-1 in casa contro il Pafos all’esordio in Conference League. I bergamaschi partono subito all’attacco e trovano la rete del vantaggio dopo soli 47 secondi con Elmas. Al 17′, Bruno Felipe spinge Zalewski nella propria area di rigore e l’arbitro assegna il penalty, trasformato al 18′ da Raspadori, costretto però a uscire poco dopo per infortunio. Al 44′, l’Atalanta allunga ulteriormente le distanze grazie alla rete di Scamacca.

Il secondo tempo è povero di emozioni, con gli ospiti che nel finale, precisamente all’88’, trovano la rete del 3-1 con Biel.

Foto: sito UEFA