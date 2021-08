La Juve riaccoglie Kean: “Bentornato a casa”. Il video

Moise Kean e la Juve, due strade che si ricongiungono. Un solo nome, da giovedì scorso, come vi abbiamo raccontato. Il club bianconero ha ufficializzato l’operazione e attraverso i propri canali ufficiali ha dato il benvenuto al classe 2000: “Ritorno a casa. Mai come nel caso di Moise Kean questa è una frase perfetta: con l’ufficialità del suo arrivo in bianconero dall’Everton, Moise torna infatti nel Club in cui non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto, come ragazzo e giocatore, all’interno del nostro settore Giovanile. E oggi torna a casa sua: siamo pronti a dargli il bentornato con grande, grandissimo piacere”.

