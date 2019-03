La Juve vola a più 16, ma il Napoli contesta l’episodio svolta. E Insigne sbaglia il rigore del 2-2

La Juve sbanca il San Paolo e ipoteca l’ottavo scudetto consecutivo. I bianconeri di Allegri superano 2-1 il Napoli al termine di un match combattuto e ricco di episodi. La svolta arriva al 25′ del primo tempo: ingenuità di Malcuit che lancia in porta Ronaldo, il portoghese cade a terra dopo un presunto contatto con Meret e il portiere azzurro si becca il cartellino rosso; dalla punizione che ne scaturisce, Pjanic pennella una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Ospina. Al 39′ la Juve trova il raddoppio, stavolta con Emre Can che di testa insacca su cross di Bernardeschi. In avvio di ripresa anche i bianconeri restano in 10 uomini per l’espulsione di Pjanic (doppio giallo). Il Napoli ci crede e al 61′ accorcia le distanze con una zampata sotto porta di Callejon, ben innescato da Insigne. La squadra di Ancelotti ha la più ghiotta delle chance per pareggiare i conti, ma all’84’ Insigne calcia sul palo il rigore concesso per un presunto fallo di mano di Alex Sandro. La Juve fa festa al San Paolo e vola a più 16 in classifica, il Napoli contesta l’episodio svolta e recrimina per l’errore di Insigne dagli 11 metri.

NAPOLI-JUVENTUS 1-2

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit (46′ Mertens), Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (78′ Ounas), Allan, Fabian, Zielinski; Milik (27′ Ospina), Insigne. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo (61′ De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (85′ Dybala), Mandzukic (74′ Bentancur), Ronaldo. All. Allegri

Arbitro: Rocchi (Firenze)

Marcatori: 28′ Pjanic (J), 39′ Emre Can (J), 61′ Callejon (N)

Ammoniti: Maksimovic, Koulibaly, Allan (N) Pjanic, Cancelo, Alex Sandro, Bentancur, Dybala (J)

Espulsi: al 25′ Meret (N), al 47′ Pjanic (J)

CLASSIFICA: Juventus 72; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Torino, Lazio**, Atalanta 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma, Genoa 30; Cagliari 27; Spal, Udinese** 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Juventus