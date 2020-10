La Juve pensa alla Champions. Dybala prenota un posto da titolare a Kiev

Dopo il pareggio amaro di Crotone, nuova trasferta per la Juventus che martedì alle 18.55 esordirà in Champions contro la Dinamo Kiev. Un test importante per Pirlo, che esordirà in panchina nella massima competizione europea.

Juve ancora senza il re di Champions, Cristiano Ronaldo e McKennie. Pirlo valuterà alcuni fattori in vista del match in Ucraina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in difesa sicuro si vedrà Chiellini, a riposo a Crotone. Possibilità di una difesa a 3 con Bonucci e Demiral, esterni Danilo e Cuadrado, che potrebbe essere dirottato a sinistra (o Bernardeschi), in mezzo al campo Bentancur e uno tra Rabiot e Arthur (peggiore della Juve a Crotone).

Poi in attacco le scelte. Da valutare le condizioni di Dybala. Se la “Joya” darà certezze a Pirlo, partirà lui dall’inizio insieme a Morata, con Chiesa che potrebbe agire alle loro spalle. Caso contrario, si partirà con lo stesso attacco visto a Crotone, con Chiesa e Morata e Kulusevski alle spalle.

Fonte Foto: Twitter ufficiale Juventus