La Juve non c’è: grande impresa Monza con Ciurria e Dany Mota. Super Di Gregorio

Impresa del Monza all’Allianz Stadium: finisce 0-2 Il Monza domina il primo tempo e dopo 10′ viene annullata la rete a Gianluca Caprari per fuorigioco. Vantaggio solo rimandato, infatti a portare gli ospiti in vantaggio ci ha pensato Patrick Ciurria, sull’ottima imbucata di Machin. La Juventus non reagisce, il Monza continua ad attaccare. E al 39′ arriva anche il raddoppio di Dany Mota dopo una giocata fenomenale da parte di Carlos Augusto. Nella ripresa Allegri prova a trovare la soluzione dalla panchina, e dopo Locatelli, Soule e Iling al 46′ vengono inseriti anche Milik e Vlahovic. E nel giro di tre minuti Locatelli e Milik hanno spaventato i brianzoli, ma sale in cattedra Di Gregorio chiudendo la porta. E superandosi, successivamente, su deviando in calcio d’angolo anche la grande conclusione di Di Maria. L’infortunio muscolare di Milik ha definitivamente chiuso i giochi, coi bianconeri rimasti in dieci uomini a causa dei cambi terminati. Finisce così 0-2 all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram Monza