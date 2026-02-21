La Juve non c’è, Di Gregorio ancora male. Il Como conduce 1-0 a Torino
21/02/2026 | 15:51:48
Continua il momento non buono della Juventus. Il Como conduce 1-0 allo Stadium alla fine del primo tempo. Juve poca roba, Como che poteva anche essere avanti di più di un gol.
Ci prova la Juve al 4′, subito Yildiz con una conclusione insidiosa, buona la risposta di Butez.
All’ 11′, Como in vantaggio. Gol di Vojvoda. Como in vantaggio con un tiro non irresistibile di Vojvoda che Di Gregorio non riesce a respingere correttamente. La Juve prova la reazione, ci prova Openda e Koopmeimers, ma il Como difende bene. Al minuto 39, traversa dei lariani. Di Gregorio ancora male, retropassaggio suicida di Koopmeiners, Di Gregorio va di testa e favorisce l’inserimento di Da Cunha che colpisce la traversa. La Juve sembra proprio non esserci. Poco dopo un liscio in area salva i bianconeri con il Como che non ne approfitta.
Foto: sito Como