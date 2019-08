La Juve libera Pellegrini: confermato il ritorno al Cagliari

Luca Pellegrini doveva lasciare la Juve dopo essere arrivato a Torino all’interno dell’operazione e lo scambio con Leonardo Spinazzola (trasferitosi alla Roma), passaggio scandito e scontato per avere la possibilità di giocare. Nelle ultime ore è arrivato il via libera del club bianconero per il prestito e, quindi, ritorno al Cagliari. Pellegrini – secondo copione – è pronto a rimettersi a disposizione di Rolando Maran.