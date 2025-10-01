La Juve la ribalta ma viene beffata al 90′ dall’ex Renato Veiga (2-2). Il Napoli soffre ma batte lo Sporting (doppietta Hojlund)

01/10/2025 | 22:57:26

Concluse le due gare delle italiane impegnate in serata in Champions League. La Juve pareggia 2-2 con il Villarreal. Secondo pareggio di fila per i bianconeri. Parte bene il Villarreal che attacca sulla zona sinistra della Juve, Cabal subito in difficoltà. Al 15′ il difensore deve uscire per un problema muscolare, entra Joao Mario. Al 18′, il Villarreal passa in vantaggio. Imbucata per Mikautadze, rimpallo con Cambiaso, il georgiano poi insacca Perin. Controllo al VAR per un presunto fallo, ma è tutto regolare. Al 22′, miracolo di Perin su Pedraza, palla sul palo. Sulla ripartenza, chance Juve con Cambiaso e McKennie, si salva il Villarreal.

Al 29′ chance Juve, cross di Yildz, di testa va Kelly, David da un metro non riesce a deviare in rete. Al 43′, brutta palla persa da Koopmeiners. Il Villarreal riparte, contropiede micidiale, Perin salva sul suo palo il possibile 2-0 dei gialli. Nella ripresa la Juve parte forte con Conceicao al posto di Koopmeiners. Il portoghese crea subito la chance per David che a porta vuota da un metro la mette fuori. Ma cresce la Juve, cross ancora di Conceicao, Gatti in rovesciata trova l’1-1 al 49′.

Al 57′ la ribalta la Juventus. Perde palla Parejo, si invola Conceicao, sinistro perfetto per il 2-1 della Juve. La Juve gestisce e prova a ripartire in contropiede. Al 71′, chance clamorosa ancora per David che stavolta è bravissimo, scaletto per scavalcare il portiere, palla sulla traversa.

Il Villarreal ci crede e al 90′ beffa per la Juve. Da calcio d’angolo, svetta Renato Veiga, il grand ex, che beffa la Juve ed esulta portandosi anche le mani alle orecchie. E’ 2-2. Secondo pareggio per i bianconeri.

Bene il Napoli al Maradona contro lo Sporting, successo importante per 2-1 per gli azzurri. Partita bloccata nel primo tempo. I campani fanno la partita, ma creano pochissimo al Maradona. Lo Sporting difende benissimo Al 36′ si sblocca la gara. Contropiede da manuale del Napoli, Anguissa recupera il pallone e duetta con De Bruyne che saltando un avversario fa partire il contropiede, Højlund scatta in profondità sfruttando alla grande la chance e sbloccando la sfida.

Il Napoli prova a gestire il vantaggio minimo, ma lo Sporting ci crede. Al 62′, calcio di rigore per i portoghesi. Dagli 11 metri va Suarez che batte lo specialista Milinkovic-Savic. I campioni d’Italia non demordono. Al 78′ colpo di testa di Hojlund, rete del 2-1 che riporta avanti il Napoli. Prima doppietta per lui in maglia Napoli. Lo Sporting ci prova fino alla fine, ma il Napoli ne viene a capo. Successo fondamentale.